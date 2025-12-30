ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρκου/Ανόρθωση: Δύο προσθήκες, αποχωρήσεις και η… διαδικασία Τόσιτς

Τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας.

Για διάφοορα θέματα που απασχολούν την Ανόρθωση μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Στέλλα Μάρκου, μιλώντσς στον ΣΠΟΡ FM 95. Ανάμεσα σε άλλα μίλησε για:

Τον Νεμάνια Τόσιτς: «Είναι στην Κύπρο και προπονείται με την ομάδα μας και είναι τυπικής διαδικασίας να υλοποιηθεί η μεταγραφή του. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, όλα εξαρτόνται από τα χρονοδιαγράμματα και αν θα προλάβουμε να τον εγγράψουμε για να είναι στο ματς με την ΑΕΚ».

Το θέμα της ενίσχυσης: «Η Ανόρθωση θα προχωρήσει τουλάχιστον σε δύο προσθήκες. Για το θέμα του τερματοφύλακα, θα πω ότι είναι μία μικρή λίστα που έχει σχηματιστεί και είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε. Γράφτηκαν κάποια ονόματα που έγιναν συζήτηση και δεν προχώρησαν. Τώρα είναι πολύ μικρή η λίστα με τους τερματοφύλακες που βρίσκονται ενώπιων μας».

Τις αποδεσμεύσεις: «Έγιναν αποδέσμευση τεσσάρων παικτών και έρχεται και αυτή του Δανιήλ Παρούτη. Χωρίς αποδεσμεύσεις δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Για τον Παρούτη έχει έρθει σε συμφωνία η ομάδα και είναι τυπικής διαδικασίας το θέμα. Οι υπόλοιποι που αποχωρούν είναι οι Τσάκτας, Ραμίρες, Σίλβα και Αγκουστίν».

Για τον Χρυσοστόμου: «Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και καμία επίσημη πρόταση για τον Χρυσοστόμου».

Τον Παρούτη και τις οφειλές: «Για το θέμα με τις οφειλές που αποφασίστηκε να χαρίσει ο Παρούτης στο πλαίσιο της συμφωνίας, είναι δεδουλευμένα τριών με τεσσάρων χρόνων που έχει να παίρνει ο παίκτης και είναι από τις χρονιές 2022-23 και 2023-24. Πρόκειται για το 70% των δεδουλευμένων του Παρούτη από προηγούμενες διοικήσεις και χρονιές. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή της χρονιάς ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα».

Τους Σένσι και τον Κίκο: «Είμαστε σε συζητήσεις και μαζί τους αλλά και με άλλους παίκτες γιατί φτιάχνουμε ομάδα για ενάμιση χρόνο. Όταν θα έχουμε απάντηση θα προχωρήσουμε σε ανακοίνωση. Καμία πρόταση όμως δεν έχουμε ούτε για τον Σένσι ούτε για κάποιο άλλο παίκτη. Η Ανόρθωση είναι εδώ, αν κάποιος ενδιαφέρεται μπορούμε να συζητήσουμε, το δείξαμε και με τον Δανιήλ Παρούτη».

 

 

Διαβαστε ακομη