Τα 3+3... μηδενικά της Ανόρθωσης

Δεν πανηγύρισε κανένα γκολ η Ανόρθωση στα τελευταία τρία παιχνίδια (σ.σ. δύο λευκές ισοπαλίες με Απόλλωνα και Ολυμπιακό, ήττα 1-0 με Ομόνοια Αραδίππου), με αποτέλεσμα να κολλήσει ξανά στα χαμηλά της βαθμολογίας (12η). Γενικά στη σεζόν η ομάδα της Αμμοχώστου δεν κατάφερε να σκοράρει, τουλάχιστον ένα τέρμα, σε έξι παιχνίδια καθώς είχαν προηγηθεί άλλες τρεις περιπτώσεις στα αρχικά στάδια.

Τότε είχε μείνει στο 0-0 με την Ομόνοια Αραδίππου, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ στην 4η και 5η αγωνιστική είχε ηττηθεί με 2-0 από τον Εθνικό και με 0-5 από την Ομόνοια αντίστοιχα. Εξάλλου, η «Κυρία» έχει τον τρίτο χειρότερο απολογισμό στο σκοράρισμα, καθώς, με τα 12 γκολ που έχει πετύχει, ξεπερνάει μόνο τις Ε.Ν. Ύψωνα (11), Ομόνοια Αραδίππου (10) και Ένωση (4), με τις δυο από αυτές να είναι οι μοναδικές που ξεπερνάει στον βαθμολογικό πίνακα.