Φλερτάρει με το 20άρι η Ανόρθωση

Νέα ομάδα, όνομα και πράγμα η «Κυρία» που το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα πιάσει... 20άρι. Άλλωστε υπάρχει πρόθεση για απόκτηση επιθετικού.

Ο Έλιαν Σόσα έγινε το νέο μέλος του ρόστερ της Ανόρθωσης. Ο Αργεντίνος ακραίος επιθετικός αποτελεί το 18ο νέο γρανάζι στην κυανόλευκη μηχανή.

Φυσικά δεν αποκλείεται κάποιοι να δουν την πόρτα της εξόδου, όμως το νέο αίμα που μπήκε στις τάξεις της Αμμοχωστιανής ομάδας, είναι μπόλικο.

Και το στοίχημα τώρα είναι όλοι αυτοί να «δέσουν» και να παρουσιαστεί ένα αξιόμαχο σύνολο. Και ο Χόακιν Γκόμεθ έχει πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι.

Χ.Χ