Σε αυτό το παιχνίδι χάνει τον Σένσι

Ο Στέφανο Σένσι συμπλήρωσε τρεις κίτρινες στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα και ο προπονητής της Ανόρθωσης πήρε την απόφασή του για το παιχνίδι που θα χάσει ο 30χρονος Ιταλός.

O Τιμουρ Κετσπάγια προτίμησε να έχει τον ποδοσφαιριστή στη διάθεσή του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, δηλαδή στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής,

Αυτό πάει να πει ότι θα απουσιάσει την επόμενη αγωνιστική και ματς με την Ομόνοαι Αραδίππου.