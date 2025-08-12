Επίσημα Ανορθωσιάτης ο Σόσα - Δείτε τον σε δράση

Eπισημοποιήθηκε ότι ο Ελιάν Σόσα θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στην Ανόρθωση, με τον 22χρονο Αργεντινό να φωτογραφίζεται για λογαριασμό της νέας του ομάδες.

Ο Σόσα θα παίξει στην ομάδα της Αμμοχώστου με τη μορφή δανεισμού.

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον 22χρονο Fabio Elian Sosa Vivaldi. Ο Sosa έρχεται στην ομάδα μας ως δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών, την οποία και ευχαριστούμε για τη συνεργασία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα ελλαδικά δημοσιεύματα ενδιαφέρον είχαν επιδείξει και ομάδες από την Ελλάδα, όμως προτίμησε την προοπτική της «Κυρίας».