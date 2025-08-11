«Είμαι θυμωμένος. Δεν φέραμε σούπερ σταρ, όμως...»

Θυμωμένος δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης, Χοακίν Γκόμεθ, μετά την ήττα με 3-0 στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

«Είμαι θυμωμένος. Μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση για 75 λεπτά, τα πετάξεμ όλα τα σκουπίδια. Φυσικά δεν μπορούμε να φέρουμε σούπερ σταρ. Φέραμε παίκτες που έχουν τις αδυναμίες τους όμως έχουν κάτι πολύ καλό. Δεν μπορούμε να απογοητεύουμε έτσι τον κόσμο. Όταν φοράμε αυτό το σήμα πρέπει να δίνουμε τα πάντα. Είτε κάποιος παίζει 1′ είτε 90′. Αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο κάποοις να ξαναβάλει αυτή τη φανέλα. Πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο»