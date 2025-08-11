Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

Τον Ελιάν Σόσα φέρουν οι πληροφορίες να συνεχίσει την καριέρα του στην Ανόρθωση από την β’ ομάδα της ΑΕΚ Αθηνών. Mε βάση τις πληροφορίες υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές για να επιτευχθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή. Mάλιστα, βρίσκεται στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η ομάδα της Αμμοχώστου για το φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο 22χρονος (14/05/2003), ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, με την ομάδα της, κάτω των 20 ετών, κατέκτησε το Copa Libertadores και εν συνεχεία το διηπειρωτικό κύπελλο.

Έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο του 2024 κι ακολούθως αγωνίστηκε στη Ντιφένσα Χουστισία.

Αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Διαβάζοντας ελλαδικά Μέσα τα στοιχεία του θυμίζουν Σέρχιο Αραούχο, ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ σύνδεσαν το νούμερο «32» που φόρεσε με τον Νάτσο Σκόκο.