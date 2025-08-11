ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

Τον Ελιάν Σόσα φέρουν οι πληροφορίες να συνεχίσει την καριέρα του στην Ανόρθωση από την β’ ομάδα της ΑΕΚ Αθηνών. Mε βάση τις πληροφορίες υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές για να επιτευχθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή. Mάλιστα, βρίσκεται στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η ομάδα της Αμμοχώστου για το φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο 22χρονος (14/05/2003), ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, με την ομάδα της, κάτω των 20 ετών, κατέκτησε το Copa Libertadores και εν συνεχεία το διηπειρωτικό κύπελλο.

Έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο του 2024 κι ακολούθως αγωνίστηκε στη Ντιφένσα Χουστισία.

Αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Διαβάζοντας ελλαδικά Μέσα τα στοιχεία του θυμίζουν Σέρχιο Αραούχο, ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ σύνδεσαν το νούμερο «32» που φόρεσε με τον Νάτσο Σκόκο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έμειναν να τα βρουν Μίλαν και Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του Χόιλουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησε η δράση του Κοντίδη στο Μάρστραντ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν το φιλικό Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όσα έγιναν στο Αζερμπαϊτζάν μέσα σε 21 λεπτά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς VAR οι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου στην Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Όσα έζησα με τον Κοντίδη, όλες τις ημέρες στη Μασσαλία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προς Βαλένθια ο Κάρμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: «Είναι η τεράστια διαφορά που αιτιολογεί, γιατί είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εκεί δίνει έμφαση ο Ράτζκοφ και ελπίζει σε βελτίωση

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποχαιρετισμός στη Στέλλα Καλοπαίδη Γρηγορίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ο Α.Σ. ζήτησε από τον Σαββίδη οικονομικές εγγυήσεις

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτά που γίνονται στο μπασκετικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη