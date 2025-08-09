Όσα έγραψε ο Κυριάκος Πραστίτης στη σελίδα του στα ΜΚΔ:

«Ένα τουρνουά μνήμης και θύμησης για τους παλιούς, ένα τουρνουά εκμάθησης και γνώσης για τους νεότερους, διεξάγεται σε ένα γήπεδο βουβό, άψυχο και κενό γιατί έτσι αποφάσισαν κάποιοι.

Το πιο επικίνδυνο όμως;

Ένα στάδιο, εστία συνάντησης της προσφυγιάς, κινδυνεύει να μείνει κλειστό.

Μπορεί να μην γεννήθηκα στην Αμμόχωστο, να έχω καταγωγή από το Πραστειό της Μεσαορίας και την Κώμη Κεπήρ της Καρπασίας, έμαθα όμως να λέω ότι είμαι πρόσφυγας, να θυμάμαι και να μην ξεχνώ, λόγω της Ανόρθωσης, λόγω του «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Μέχρι και τις 30/06/2025, ήταν κατάλληλο και ασφαλές να φιλοξενήσει 10 000 κόσμο.

Σήμερα, μόλις 40 ημέρες μετά, μας είπαν οι «ειδικοί» ότι είναι ακατάλληλο και ότι «σε περίπτωση σεισμού οι κερκίδες πιθανόν να καταρρεύσουν και να σκοτώσουν κόσμο».

Δεν είμαι αρχιτέκτονας, μελετητής ή μηχανικός. Διερωτώμαι λοιπόν: πριν 40 ημέρες οι κερκίδες ήταν καλές ή δεν υπήρχε περίπτωση σεισμού;

Δυστυχώς, κύριοι, αυτό που γίνεται σήμερα είναι εμπαιγμός της νοημοσύνης μας, αφού δεν μπορείς να κλείνεις ένα γήπεδο, εν μια νυκτί.

Και για να είμαι ξεκάθαρος.

Αν υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, είμαι ο πρώτος που θα βάλει το κλειδί να κλείσουμε το γήπεδο, αφού η ανθρώπινη ασφάλεια προέχει.

Όταν όμως υπάρχουν μελέτες που δείχνουν το αντίθετο, δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε.

Φυσικά, είναι απαραίτητο, και το φωνάζουμε κι εμείς, ότι το γήπεδο θέλει αναβάθμιση και πρέπει άμεσα να γίνει.

Είναι όμως λάθος, και ο μεγάλος κόσμος της Ανόρθωσης ΔΕΝ πρέπει να επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιεί το ζήτημα του γηπέδου για δικούς του σκοπούς.

Η Ανόρθωση έχει πληγωθεί αρκετά. Δεν χρειάζεται να την εμπλέκετε σε «πολιτικά παιγνίδια» και ανακοινώσεις εντυπώσεων.

● Ας αναλάβει λοιπόν η Αρχή Αδειοδότησης τις ευθύνες της και να μας πει αν τελικά την ικανοποιούν οι μελέτες και όσα στείλαμε μέχρι σήμερα.

● Ας ανακοινώσει ο ΚΟΑ επιτέλους πότε θα ξεκινήσει η αναβάθμιση του σταδίου.

● Ας κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός για να προχωρήσουν οι απαραίτητες άδειες και διαδικασίες.

● Ας σταθούν έμπρακτα δίπλα μας, η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής και όλοι οι βουλευτές, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί αυτού του τόπου οι οποίοι νοιάζονται και αγωνιούν για το μέλλον του αθλητισμού.

Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το καλό του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και της Ανόρθωσης!

Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς για την προσφορά των σωματείων και της Ανόρθωσης στην κοινωνία;

Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς για την προσφορά των σωματείων και της Ανόρθωσης στην οικονομία του τόπου;

Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς πόσα άτομα εργάζονται για να είναι λειτουργήσιμο ένα στάδιο;

Ας αναλογιστεί λοιπόν ο κάθε υπεύθυνος πόσες οικογένειες ζουν από τον αθλητισμό και από αυτό το γήπεδο.

Και ας μας απαντήσουν λοιπόν κι εμάς, που γινόμαστε πρόσφυγες ξανά μέσα στην προσφυγιά.

Αναμένουμε την επαναξιολόγηση των δεδομένων και των μελετών που έχουμε παρουσιάσει ως Ανόρθωση και ευελπιστούμε ότι τη Δευτέρα τουλάχιστον θα γίνει η τελετή λήξης του τουρνουά όπως αρμόζει σε μια τέτοια εκδήλωση.

Υ.Γ. Οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Δήμο Λάρνακας και το Δημοτικό Συμβούλιο που, αξιολογώντας τις εκθέσεις των ειδικών, έχουν εκδώσει τις απαραίτητες άδειες, καθώς και όσους δημόσια έχουν τοποθετηθεί υπέρ του καλώς νοούμενου συμφέροντος του αθλητισμού και της Ανόρθωσης»