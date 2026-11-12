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Εξομολόγηση-σοκ από πρώην παίκτη της Ανόρθωσης: «Αλκοόλ, κατάθλιψη και κοκαΐνη με κατέστρεψαν»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάριο Ζαρντέλ μιλά για την κατάθλιψη και τον εθισμό μετά τον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ του 2002.

Ενας μεγάλος γκολτζής, ο Μάριο Ζαρντέλ αποκάλυψε τη σκοτεινή πλευρά της καριέρας του, περιγράφοντας στη Gazzetta dello Sport πώς η απογοήτευση από τον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ του 2002 τον οδήγησε στην κατάθλιψη, το αλκοόλ και την κοκαΐνη.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε και στην Ανόρθωση το 2007 (εφτά συμμετοχές, τρία γκολ). 

«Ακόμη και σήμερα δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Σκολάρι δεν με κάλεσε στην εθνική Βραζιλίας το 2002. Ήμουν ανάμεσα στους πέντε καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου τελείωσε: αλκοόλ, κατάθλιψη, κοκαΐνη. Έφτασα κοντά στον θάνατο από υπερβολική δόση», εξομολογήθηκε.

Ο Ζαρντέλ αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι του 2003 δοκίμασε κοκαΐνη, ενώ περιέγραψε τις καταστροφικές συνέπειες του εθισμού του: «Μου άρεσε, με έκανε να αισθάνομαι ζωντανός και όχι καταθλιπτικός. Μία φορά έμεινα ξύπνιος για μία ολόκληρη εβδομάδα. Στη συνέχεια υπέστη υπερβολική δόση, κινδύνεψα να πεθάνω και με έσωσε ένας φίλος που βρισκόταν μαζί μου. Εκεί έφτασα στον πάτο». Ο άλλοτε άσος της Πόρτο και της Σπόρτινγκ αναφέρθηκε και στην απογοητευτική εμπειρία του στην Ανκόνα, το 2004, όπου σε έξι μήνες δεν πληρώθηκε και αγωνίστηκε μόλις σε τρία παιχνίδια.

Σήμερα, στα 53 του χρόνια, ζει στη Φορταλέζα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και δηλώνει ευτυχισμένος, έχοντας ξεπεράσει τους προσωπικούς του δαίμονες με τη στήριξη της δεύτερης συζύγου του, Σάντρα.

gazzetta.gr

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