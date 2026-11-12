Ιδού οι έντεκα του Μάντζιου για το κομβικό παιχνίδι με την Αρμενία - Νέο πρόσωπο στην επίθεση

Στις 19:00 η Εθνική Κύπρου δίνει πολύ σημαντικό αγώνα με την Αρμενία εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League, με τον Άκη Μάντζιο να παρατάαασει την ακόλουθη ενδεκάδα:

Φαμπιάνο, Κονομής, Κυπριανού, Λαΐφης, Μαλεκκίδης, Ανδρέου, Κάστανος, Έντουαρτς, Λοΐζου, Πίττας, Πικής

Όπως βλέπουμε ο Ιάσωνας Πικής, όχι μόνο πήρε για πρώτη φορά κλήση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά βρέθηκε και στο αρχικό σχήμα,