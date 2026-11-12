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Μάντζιος: «Είναι ένα επίτευγμα, είναι μία εξέλιξη»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι τοποθετήσεις του προπονητή της Εθνικής Κύπρου.

Ο Απόστολος Μάντζιος στάθηκε στο γεγονός πως εξασφαλίστηκε η 2η θέση, που αποτελεί μία σημαντική επιτυχία.

Στις τοποθετήσεις του στο ΡΙΚ, είπε αρχικά: «Στόχο είχαμε την 1η θέση. Παίζαμε για δύο αποτελέσματα. Είναι μια βραδιά η σημερινή που η Εθνική ομάδα της Κύπρου διεκδικεί άνοδο για πρώτη φορά. Αυτό από μόνο του είναι επίτευγμα, είναι μια εξέλιξη αυτής της ομάδας».

Σχολίασε στη συνέχεια: «Μπορούσαμε να κλειδώσουμε το ματς στο α΄ ημίχρονο. Στην επανάληψη η Αρμενία ρίσκαρε, μας πίεσε, αντεπεξέλθαμε, είχαμε τις ευκαιρίες μα και το ματς τελείωσε ισόπαλο». Επίσης σημείωσε: «Έχουμε μια στεναχώρια καθώς θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε όλους. Τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή. Άλλαξαν πολλά τα τελευταία δύο χρόνια. Η ομάδα αποκτά άλλη οντότητα και πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτή την Εθνική ομάδα».

Όσο για τη χρησιμοποίηση του Πική ως βασικός, απάντησε: «Ήταν αυτό που περίμενα. Είχαμε την ταχύτητα που θέλαμε, την πίεση που θέλαμε».

 

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