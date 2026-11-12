Σκόουλς για Χάαλαντ: «Μοιάζει με παίκτη της Ρεάλ, αλλά θα πάει στην… Μπαρτσελόνα»

Την άποψή του για το ποδοσφαιρικό μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ εξέφρασε ο Πολ Σκόουλς.

Μιλώντας στο podcast «The Good, The Bad & The Football», ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μια αντιφατική εκτίμηση για τον Νορβηγό σταρ.

«Μοιάζει με ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορώ εύκολα να τον φανταστώ με τη φανέλα της Ρεάλ… αλλά θα πάει στην Μπάρτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο Χάαλαντ έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι ως το 2034, ωστόσο το ενδεχόμενο βαριάς τιμωρίας των «πολιτών» θα μπορούσε πιθανώς να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά στο πόσο θα φορά τη φανέλα τους.