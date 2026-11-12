Εθνική Κύπρου: Έσωσε τον βαθμό-εισιτήριο για τα πλέι οφ, αλλά έμεινε μετεξεταστέα στο δημιουργικό κομμάτι

Μπορεί η Εθνική Κύπρου να δημιούργησε από νωρίς τις προϋποθέσεις για νίκη απέναντι στην Αρμενία, σε αγώνα για την 5η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της 3ης κατηγορίας του Nations League, όμως η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να αποσπάσει μόνο τον βαθμό της ισοπαλίας στο Ερεβάν (1-1).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε προβάδισμα με τον Πική, μόλις στο 9ο λεπτό, ωστόσο, στη συνέχεια, δέχθηκε πολλή πίεση από τους Αρμένιους, οι οποίοι ισοφάρισαν στο 58’ με τον Καριμπιάν.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική Κύπρου εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει μέσω των πλέι οφ την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία.

Προβάδισμα, αλλά…

Ονειρικό ήταν το ξεκίνημα για την Εθνική Κύπρου, καθώς κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πολύ νωρίς. Παίζοντας γρήγορα και πιέζοντας ψηλά, κατάφερε να σκοράρει με τον Πική στο 9’, έπειτα από ασίστ του Πίττα, στην παρθενική του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο άσος της Πιούνικ, αφού πήρε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, ξέφυγε άψογα από τον αντίπαλό του και κατάφερε με πλασέ να δώσει προβάδισμα στην Εθνική μας. Ένα λεπτό αργότερα, το συγκρότημα του Μάντζιου απείλησε εκ νέου, αυτή τη φορά με τον Πίττα. Ωστόσο, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατά πολύ την απόδοσή τους, χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Με την Εθνική μας να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα, οι Αρμένιοι, πίεσαν ασφυκτικά, φλέρταραν αρκετές φορές με την ισοφάριση, αλλά είτε λόγω αστοχίας, είτε λόγω Φαμπιάνο δεν τα κατάφεραν. Κόντρα, όμως, στη ροή του αγώνα η Εθνική Κύπρου, στάθηκε άτυχη στο 41’, όταν η κεφαλιά του Μαλεκκίδη, σταμάτησε στο δοκάρι.

Ισοφάριση και μοιρασιά

Δυνατά ξεκίνησε η Αρμενία στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να απειλήσει την Εθνική μας, αλλά και να σκοράρει στο 58’ με τον Καριμπιάν. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, μπορεί να μην ασκούσαν τόση πίεση όσο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν εμφανώς καλύτεροι, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μην μπορεί να συνδυαστεί σωστά. Στο 67’ λίγο έλειψε να δεχθούμε και δεύτερο γκολ, αλλά ο Φαμπιάνο είπε «όχι» στο σουτ του Σερομπιάν. Στο τελευταίο 20λεπτο η Εθνική μας προσπάθησε να βγει μπροστά, με το παιχνίδι να γίνεται πιο ανοικτό, ωστόσο καμία ομάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει. Έτσι το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό..

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μαυροβούνιο 3-1-0 7-4 10

2. Κύπρος 2-2-1 6-4 8

3. Αρμενία 1-2-2 5-6 5

4. Λετονία 0-1-3 2-6 1

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος αγώνα (1-1)

82' Σουτ από τον Κάστανο, η μπάλα έξω.

67' Φοβερή απόκρουση από τον Φαμπιάνο μετά από σουτ του Σερομπιάν.

58' 1-1. ισοφαρίζει ο Καριμπιάν με ωραία κεφαλιά.

50' Επικίνδυνο σουτ από τον Τικνιζιάν, η μπάλα κοντράρει στον Κυπριανού.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Ξεκίνησε το ματς:

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

43' Μόνος απέναντι από τον Φαμπιάνο ο Καριμπιάν, ο Βραζιλιάνος πορτιέρο αποκρούει.

41' Εκτέλεση κόρνερ από τον Λοίζου, ο Μαλεκκίδης κάνει την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική μας.

39' Σουτ από τονΈντουαρντς, η μπάλα στα χέρια του Μισιέβ.

33' Σουτ από τον Μπαντικιάν η μπάλα έξω.

31' Κεφαλιά του Καριμπιάν, δεν ανησυχεί ο Φαμπιάνο.

28' Σουτ από τον Γκριγκοριάν, ο Φαμπιάνο διώχνει σε κόρνερ.

15' Διπλή ευκαιρία για την Αρμενία με τον Σερομπιάν, τα σουτ του οποίου έκοψαν οι Μαλεκκίδης και Φαμπιάνο.

10' Απειλεί ξανά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κεφαλιά του Πίττα η μπάλα άουτ.

9' ΓΚΟΛ (0-1) για την Εθνική μας με τον Πική! Πάσα του Πίττα στον Πική, ο οποίος ξεφεύγει άψογα από τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή και πλασάρει εύστοχα τον Μισιέβ.

8' Ακυρώνεται γκολ του Γκριγκοριάν, καθώς προηγήθηκε φάουλ του Σερομπιάν στον Πίττα.

ΑΡΜΕΝΙΑ: Μισιέβ, Μπαντικιάν, Αρουτιουνιάν, Μκρτσιάν, Τικνιζιάν, Κ.Χοβχανισιάν, Ιβού (86' Χαρουτινιάν), Ν. Γκριγκοριάν (72' Σεβικιάν), Σερομπιάν (77' Μανβελιάν), Σαγκοϊάν (86' Ν. Χοβχανισιάν), Γκαριμπιάν (77' Γραντ - Λέον Ράνος).

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Κονομής, Κυπριανού, Λαΐφης, Μαλεκκίδης, Ανδρέου, Κάστανος (90+3' Αρτυματάς), Έντουαρτς (63' Κωστή), Λοΐζου (77' Γεωργίου), Πικής (90+3'Νεοφύτου), Πίττας.

ΣΚΟΡΕΡ: 58' Καριμπιάν/9' Πικής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 60' Αρουτιουνιάν, 72' Γκριγκοριάν, 82' Σεβικιάν/44' Λοΐζου, 50' Πικής

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Όρελ Γκρίνφελντ

Α' βοηθός: Ρόι Χασάν

Β' βοηθός: Ιντάν Γιαρκόνι

VAR: Ντάνιελ Μπαρ Νατάν