Σίφουνας ο Κεραυνός στην Εσθονία και πανηγύρισε την 4η νίκη!

Με νίκη για τον Κεραυνό τελείωσε στην Εσθονία η αναμέτρηση του με την BC Parnu για την 6η αγωνιστική στον 4ο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αυτή ήταν η 4η νίκη του Κεραυνού στον όμιλο και που μετά την επίτευξη της παραμένει σε τροχιά πρόκρισης για τη φάση των 16.

Η νίκη, ήταν απόρροια της εμφάνισης στο 2ο ημίχρονο και ειδικά αυτής, στις αρχές της 4ης περιόδου, όπου ο Κεραυνός άνοιξε τη διαφορά στο +15, την οποία και συντήρησε σε αυτά τα επίπεδα ως το τέλος. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Shamar Samuels-Givance με 22 πόντους και 23 βαθμούς αξιολόγησης.

Μετά το αρχικό προβάδισμα του Κεραυνού με 9-4, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερο ρυθμό και έτσι προσπέρασαν με 14-13 μετά από σερί 10-4. Η διακύμανση αυτή συνέβη στο 7` και ενώ ως το τέλος της 1ης περιόδου η Parnu κράτησε το προβάδισμα και μάλιστα στο 10`, το διεύρυνε στο +6, όταν προηγήθηκε με 21-15.

Σταθερά μείωνε τη διαφορά ο Κεραυνός στις αρχές της 2ης περιόδου, μέχρι που κατάφερε να προσπεράσει, όταν προηγήθηκε με 29-27 στο 16`, για να ακολουθήσει όμως ένα σερί 12-4 για τη γηπεδούχο που προηγήθηκε με 36-31 στο 18`. Στο τέλος του ημιχρόνου η Parnu είχε το προβάδισμα με 41-39.

Στην 3η περίοδο ο Κεραυνός κατάφερε να επιβάλει έναν πιο αργό ρυθμό και αποτέλεσμα αυτού, ήταν το προσπέρασμα με 45-44 κάτι που συνέβη στο 24`.

Στη συνέχεια η Parnu προσπέρασε με 49-45, αλλά στο 29` ο Κεραυνός που εν τω μεταξύ έπαιρνε αρκετές λύσεις στην επίθεση από τους Flowers, Givance προηγήθηκε με 54-49.

Εντυπωσιακό ήταν το μπάσιμο του Κεραυνού στην αρχή της 4ης περιόδου, καθώς με συνεχόμενους πόντους προηγήθηκε με 69-54, κάτι που συνέβη στο 33` και πλέον όλα τα δεδομένα ήταν με το μέρος του. Στη συνέχεια ο Κεραυνός κράτησε τη διαφορά σε επίπεδα πάνω από τους 10 πόντους και πλέον το χρονόμετρο ήταν σύμμαχος του.

Παρότι στο 38` η γηπεδούχος μείωσε σε 77-65, η νίκη δεν χανόταν πια για τον Κεραυνό που τελικά κέρδισε με 86-65.

Δεκάλεπτα: 21-15, 41-39, 52-54, 65-86.

BC Parnu (Kristjan Evart): Renars Birkans 5 (1), Javeon Jones 7 (1), Hendrik Eelmae 10 (2), Jesper Roman 6 (2), Mihkel Kirves 12, Klavs Dubults 16 (1), Kaspar Lootus 3 (1), Illya Sydorov 6 (2).

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Shamar Samuels-Givance 22 (1), Ιωάννης Πασιαλής 2, Σίμων Μιχαήλ 10 (1), Vasilije Pusica, Νίκος Στυλιανού, Στέφανος Τίγκας, Tyrrn Flowers 23 (4), Trevon Allen 6, Jaye Crockett 17 (1), Nathaniel Grimes 6.

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