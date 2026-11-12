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Σίφουνας ο Κεραυνός στην Εσθονία και πανηγύρισε την 4η νίκη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε τροχιά πρόκρισης η ομάδα του Στροβόλου.

Με νίκη για τον Κεραυνό τελείωσε στην Εσθονία η αναμέτρηση του με την BC Parnu για την 6η αγωνιστική στον 4ο όμιλο του FIBA Europe Cup. Αυτή ήταν η 4η νίκη του Κεραυνού στον όμιλο και που μετά την επίτευξη της παραμένει σε τροχιά πρόκρισης για τη φάση των 16.

Η νίκη, ήταν απόρροια της εμφάνισης στο 2ο ημίχρονο και ειδικά αυτής, στις αρχές της 4ης περιόδου, όπου ο Κεραυνός άνοιξε τη διαφορά στο +15, την οποία και συντήρησε σε αυτά τα επίπεδα ως το τέλος. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Shamar Samuels-Givance με 22 πόντους και 23 βαθμούς αξιολόγησης.

Μετά το αρχικό προβάδισμα του Κεραυνού με 9-4, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερο ρυθμό και έτσι προσπέρασαν με 14-13 μετά από σερί 10-4. Η διακύμανση αυτή συνέβη στο 7` και ενώ ως το τέλος της 1ης περιόδου η Parnu κράτησε το προβάδισμα και μάλιστα στο 10`, το διεύρυνε στο +6, όταν προηγήθηκε με 21-15.

Σταθερά μείωνε τη διαφορά ο Κεραυνός στις αρχές της 2ης περιόδου, μέχρι που κατάφερε να προσπεράσει, όταν προηγήθηκε με 29-27 στο 16`, για να ακολουθήσει όμως ένα σερί 12-4 για τη γηπεδούχο που προηγήθηκε με 36-31 στο 18`. Στο τέλος του ημιχρόνου η Parnu είχε το προβάδισμα με 41-39.

Στην 3η περίοδο ο Κεραυνός κατάφερε να επιβάλει έναν πιο αργό ρυθμό και αποτέλεσμα αυτού, ήταν το προσπέρασμα με 45-44 κάτι που συνέβη στο 24`.

Στη συνέχεια η Parnu προσπέρασε με 49-45, αλλά στο 29` ο Κεραυνός που εν τω μεταξύ έπαιρνε αρκετές λύσεις στην επίθεση από τους Flowers, Givance προηγήθηκε με 54-49.

Εντυπωσιακό ήταν το μπάσιμο του Κεραυνού στην αρχή της 4ης περιόδου, καθώς με συνεχόμενους πόντους προηγήθηκε με 69-54, κάτι που συνέβη στο 33` και πλέον όλα τα δεδομένα ήταν με το μέρος του. Στη συνέχεια ο Κεραυνός κράτησε τη διαφορά σε επίπεδα πάνω από τους 10 πόντους και πλέον το χρονόμετρο ήταν σύμμαχος του.

Παρότι στο 38` η γηπεδούχος μείωσε σε 77-65, η νίκη δεν χανόταν πια για τον Κεραυνό που τελικά κέρδισε με 86-65.

Δεκάλεπτα: 21-15, 41-39, 52-54, 65-86.

BC Parnu (Kristjan Evart): Renars Birkans 5 (1), Javeon Jones 7 (1), Hendrik Eelmae 10 (2), Jesper Roman 6 (2), Mihkel Kirves 12, Klavs Dubults 16 (1), Kaspar Lootus 3 (1), Illya Sydorov 6 (2).

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Shamar Samuels-Givance 22 (1), Ιωάννης Πασιαλής 2, Σίμων Μιχαήλ 10 (1), Vasilije Pusica, Νίκος Στυλιανού, Στέφανος Τίγκας, Tyrrn Flowers 23 (4), Trevon Allen 6, Jaye Crockett 17 (1), Nathaniel Grimes 6.

Βρείτε εδώ τα στατιστικά:

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