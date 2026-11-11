Έκαναν τα πάντα και... υπομονή

Οι μόλις δύο νίκες σε εννιά παιχνίδια, την κατατάσσουν πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Σίγουρα, κάτι πρέπει να αλλάξει, με τη διοίκηση να κάνει τα πάντα ώστε να μπει νέο αίμα στο ρόστερ. Δηλαδή να αρθεί το εμπάργκο μεταγραφών.

Η διοίκηση Χρίστου Μαραγκού έκανε μια τιτάνια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα, διευθετώντας παλιότερες υποχρεώσεις που φάνταζαν ανυπέρβλητες και το σκηνικό πλέον μεταφέρεται στην Ελβετία. Εκεί έχει μεταβεί αντιπροσωπεία κορυφαίων νομικών συμβούλων ώστε να πείσουν με τις κινήσεις τους την UEFA και να επιτραπεί η πραγματοποίηση μεταγραφών. Κάτι, που με βάσει την εικόνα ως τώρα, κρίνεται επιβαλλόμενη. Γνωρίζουν καλά πως οι πιθανότητες είναι λιγοστές, όμως πριν λίγο καιρό δεν υπήρχαν καθόλου. Κάνουν υπομονή και εύχονται τα νέα να είναι χαρμόσυνα.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ρεπορτάζ στο Ισραήλ αναφέρονται σε ενδιαφέρον της Μακάμπι Χάιφα, για τον Μπάρακ Ιτζχάκι, με τον Χρίστο Μαραγκό να μιλάει σε ΜΜΕ και να είναι ξεκάθαρος. «Ο Μπαράκ Ιτζχάκι είναι ο προπονητής μας και έχει εγγυημένο διετές συμβόλαιο, χωρίς ρήτρα αποχώρησης». Με λίγα λόγια, έβαλε τέλος στις φήμες, μία και καλή...