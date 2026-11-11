«Καυτό» φινάλε για... επιδόρπιο

Από την 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην οποία φιγουράρει η Πάφος FC, μέχρι και την 7η που έπεσε ο Άρης με το πέρας της 9ης αγωνιστικής, η απόσταση είναι μόλις πέντε βαθμοί.

Όπως γίνεται αντιληπτό λοιπόν, οι ισορροπίες είναι λεπτές και η μάχη, τόσο για την ανάδειξη του πρωταθλητή όσο και για την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών εισιτηρίων μέσω του πρωταθλήματος, θα συνεχίσει να είναι σκληρή και με... απαγορευμένες τις οποιεσδήποτε προβλέψεις.

Τα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν τη διάκριση, αποκτούν άλλη διάσταση. Μέχρι την ολοκλήρωση του α΄ γύρου, θα διεξαχθούν έξι «καυτές» μάχες. Και σίγουρα αυτόματα, ο νικητής θα αποκτήσει άλλη δυναμική, παρόλο που ο δρόμος μέχρι τον Μάιο είναι μακρύς. Σε αυτά τα έξι ντέρμπι περιλαμβάνεται τόσο το «αιώνιο», Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ όσο και αυτό της Λεμεσού, ΑΕΛ-Απόλλων, με τις τέσσερις αυτές ομάδες να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και ποιοτικές και να δείχνουν έτοιμες να πάνε μέχρι τέλους.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ, θα έχει να δώσει σε αυτό το διάστημα δύο σημαντικά παιχνίδια με της Λεμεσιανές ομάδες ενώ οι πράσινοι της Λευκωσίας έχουν να παίξουν με την Πάφος FC, στο ντέρμπι των ευρωπαίων. Στο διάστημα μάλιστα που οι δύο αυτές ομάδες θα δώσουν αγώνες για τη League phase σε Europa και Conference League.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ (21/11, 17:00)

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ - Απόλλων (27/11, 19:00)

Πάφος FC - Άρης (29/11, 19:00)

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ - ΑΕΛ (01/12, 19:00)

Ομόνοια - Πάφος FC (03/12, 19:00)

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Απόλλων (06/12, 19:00)

*** Τη 13η αγωνιστική, θα γίνει και το ντέρμπι ανάμεσα σε Ανόρθωση-ΑΕΚ, το οποίο δεν αφορά την εξάδα για τον τίτλο ή τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά είναι παραδοσιακό ντέρμπι.

Πρωτιά για την 9η με… συγκάτοικο

Στα εφτά παιχνίδια που έγιναν για την 9η αγωνιστική, είχαμε απολογισμό 27 γκολ, γεγονός που την τοποθέτησαν στην κορυφή της λίστας, όσον αφορά την παραγωγικότητα. Παρόλα αυτά, έχει... συγκάτοικο καθώς τόσα γκολ (27), είχαμε και τη 2η αγωνιστική. Γενικά στο φετινό μαραθώνιο βλέπουμε αρκετά γκολ και μεγάλα σκορ. Eνδεικτικό είναι το γεγονός πως ο μέσος όρος γκολ φτάνει τα τρία ανά παιχνίδι. Συγκεκριμένα είναι 2,98!

ΕΝΘΕΤΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 6-2-1 19-8 20

2. Ομόνοια 5-3-1 17-6 18

3. ΑΕΛ 6-0-3 14-14 18

4. ΑΠΟΕΛ 5-2-2 21-11 17

5. Πάφος FC 4-4-1 13-7 16

6. Απόλλων 4-4-1 21-11 16

7. Άρης 4-3-2 13-13 15

8. Ομόνοια 29M 3-2-4 15-17 11

9. Ολυμπιακός 1-6-2 12-13 9

10. Σαλαμίνα 2-2-5 14-18 8

11. Ανόρθωση 2-0-7 7-176

12. Καρμιώτισσα 1-3-5 6-20 6

13. Ομόνοια Αρ. 1-3-5 7-13 6

14. ΕΝΥ 1-2-6 9-20 5