Πρόκληση «6+1» εντός των τειχών για Αυγουστή
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο ερυθρόλευκος πάγκος είναι η 6η πρόκληση σε συλλογικό επίπεδο για τον 49χρονο τεχνικό.
Στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας θα βρίσκεται από εδώ και μπρος ο Σωφρόνης Αυγουστή, με τον Κύπριο τεχνικό να επιστρέφει στην ενεργό δράση 11 μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Απόλλωνα.
Ο ερυθρόλευκος πάγκος είναι η 6η πρόκληση σε συλλογικό επίπεδο για τον 49χρονο τεχνικό.
Η αρχή έγινε με τον Απόλλωνα, όπου θήτευσε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ βρέθηκε και στο τιμόνι της ΑΕΚ, του ΑΠΟΕΛ, της Καρμιώτισσας και της Ομόνοιας.
Θυμίζουμε ότι ο Αυγουστή κοούτσασε και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.