Πρόκληση «6+1» εντός των τειχών για Αυγουστή

Στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας θα βρίσκεται από εδώ και μπρος ο Σωφρόνης Αυγουστή, με τον Κύπριο τεχνικό να επιστρέφει στην ενεργό δράση 11 μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Απόλλωνα.

Ο ερυθρόλευκος πάγκος είναι η 6η πρόκληση σε συλλογικό επίπεδο για τον 49χρονο τεχνικό.

Η αρχή έγινε με τον Απόλλωνα, όπου θήτευσε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ βρέθηκε και στο τιμόνι της ΑΕΚ, του ΑΠΟΕΛ, της Καρμιώτισσας και της Ομόνοιας.

Θυμίζουμε ότι ο Αυγουστή κοούτσασε και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.