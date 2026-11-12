Κέρδισε τον Εθνικό η Ανόρθωση
ΓΗΠΕΔΟ
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Ολοκληρώθηκε το φιλικό της Ανόρθωσης με τον Εθνικό Άχνας το οποίο έγινε στο προπονητικό κέντρο «Αντώνης Καράς».
Η Ανόρθωση επικράτησε με 2-0. Τα γκολ πέτυχαν οι Σόσα και Ε. Χαραλάμπους.
Η αρχική ενδεκάδα της Ανόρθωσης:
Παναγή, Τάντι, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Σετίν, Φαν Νιφ, Άλι Σαμπράουι, Μίντεντορπ, Σόσα, Κις, Ηλία.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου αγωνίστηκαν επίσης οι:
Ντιόν, Χρυσοστόμου, Αλέσιο, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Φουκαρής, Λύτρας, Αμποάγκι, Μιχάλας, Σέμποκ,