Ανόρθωση: Σαν να μην υπάρχει…

Η διπροσωπία της Ανόρθωσης δεν αποτυπώνεται μονάχα στην εικόνα της. Το δείχνουν και τα νούμερά της. Και σαφώς ο προπονητής της «Κυρίας», Μπάρακ Ιτζχάκι, θα πρέπει να βρει τον λόγο ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει η ομάδα του, η οποία με μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.

Όταν πετυχαίνεις μόλις δύο γκολ στο β΄ημίχρονο και δέχεσαι έντεκα, τότε δεν μπορείς να ελπίζεις σε πολλά πράγματα. Μάλιστα, με το μπάσιμο της επανάληψης πελαγοδρομεί αφού μέχρι το 60ό λεπτό δεν σκόραρε ενώ δέχθηκε εφτά γκολ. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερα στο α' μέρος σε σχέση με το β' μέρος (5 γκολ υπέρ, έξι κατά), όμως και πάλι δεν σώζουν την κατάσταση. Απλώς να σημειωθεί πως τα δύο γκολ που δέχθηκε από την Ομόνοια, ήταν τα πρώτα στο ημίωρο, ένα διάστημα που έδειχνε να έχει τα καλά της πατήματα.

Στο μεταξύ, καθησυχαστικά ήταν τα νέα με τον Κίκο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο ντέρμπι με την Ομόνοια. Οι ιατρικές εξετάσεις που πέρασε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και έτσι υπήρξε ανακούφιση στο κυανόλευκο στρατόπεδο.