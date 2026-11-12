ΦΩΤΟ: Σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης της Παιδιατρικής Κλινικής στο Μακάρειο από το «Γκολ στη Ζωή»

Ένα όνειρο ζωής για τον Εθελοντικό – Φιλανθρωπικό Οργανισμό των Ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή» και ένα έργο πνοής για τα παιδιά ολόκληρης της Κύπρου, παίρνει σάρκα και οστά καθώς εδώ και οκτώ βδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης της Παιδιατρικής Κλινικής στο Μακάρειο Νοσοκομείο, που χρήζει σημαντικών βελτιώσεων, καθώς λειτουργεί από το 1984 και έχει δυναμικότητα 36 κλινών. Σημαντικό μέρος του κόστους εργασιών καλύπτεται από το «Γκολ στη Ζωή».

Το πρωί της Πέμπτης (12/11) παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου στο χώρο του νοσοκομείου, στην παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, όπου δόθηκαν πληροφορίες για το έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο εργοτάξιο όπου διαπιστώθηκε η πρόοδος των εργασιών.

Ν. Χαραλαμπίδης: «Η πραγματική αξία του αθλητισμού δεν μετριέται μόνο σε νίκες»

«Όπως ακούτε από τον θόρυβο, οι εργασίες συνεχίζονται ακόμη και την ώρα της συνέντευξης Τύπου, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα όλων να ολοκληρωθεί το έργο» ανέφερε ο Υπουργός Υγείας και απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές δήλωσε: «έχετε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των παιδιών. Σας θαυμάζουν, φορούν τη φανέλα σας, πανηγυρίζουν τις επιτυχίες σας και σας βλέπουν ως πρότυπα. Με την απόφασή σας να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, η προσφορά σας ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και φτάνει δίπλα σε παιδιά που δίνουν τον δυσκολότερο αγώνα: τον αγώνα για την υγεία τους και, πολλές φορές, για την ίδια τους τη ζωή. Αποδεικνύετε έτσι ότι η πραγματική αξία του αθλητισμού δεν μετριέται μόνο σε νίκες, τίτλους και τρόπαια, αλλά και στην αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά και το θετικό αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία».

Η συνεισφορά του «Γκολ στη Ζωή» στο έργο

Εκ μέρους του «Γκολ στη Ζωή» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης σημείωσε: «Το 2017, μια ομάδα ενεργών και πρώην ποδοσφαιριστών αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικές διαδρομές, αλλά με έναν κοινό στόχο: Να επιστρέψουμε στην κοινωνία ένα μέρος από την αγάπη που το ποδόσφαιρο μας χάρισε. Και σήμερα, αυτή η κοινή προσπάθεια αποκτά ίσως την πιο ουσιαστική της μορφή. Ένα έργο που δεν θα μετριέται μόνο σε χρήματα, τετραγωνικά μέτρα ή ανακαινισμένα δωμάτια. Θα μετριέται στα παιδιά που θα φιλοξενήσει. Στις οικογένειες που θα ανακουφίσει. Στα χαμόγελα που ελπίζουμε να βοηθήσει να επιστρέψουν».

Επιπλέον, ο Κ. Χαραλαμπίδης εξήγησε: «για την υλοποίησή του, το ‘Γκολ στη Ζωή’ έχει ήδη συνεισφέρει 280.000 ευρώ προς τον ΟΚΥπΥ. Όμως, η αξία της εθελοντικής εργασίας, των υλικών και των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν δωρεάν από εκατοντάδες ανθρώπους και οργανισμούς, ξεπερνά κατά πολύ αυτό το ποσό. Και αυτό αποδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό: Όταν ένας σκοπός είναι πραγματικά ανθρώπινος, κανείς δεν περισσεύει».

«Απολύτως αναγκαία η ανακαίνιση»

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ κ. Κύπρος Σταυρίδης είπε: «παιχταράδες μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμονή σας και την υπομονή σας να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσει αυτό το έργο. Μπορούσατε εύκολα να μας εγκαταλείψετε και να πάτε σε ένα άλλο έργο που αφορά τα παιδιά, όμως σταθήκατε δίπλα μας. Το έργο έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027. Πιστέψαμε σε αυτό το έργο, θεωρήσαμε ότι η ανακαίνιση των παιδιατρικών θαλάμων είναι απολύτως αναγκαία να γίνει».

Από την πλευρά του ο Ιατρικός Διευθυντής του Μακάρειου Νοσοκομείου Δρ. Χρήστος Μηνάς ανέφερε: «ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό των ποδοσφαιριστών μας, ‘Γκολ στη Ζωή’. Θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση, πριν από αρκετά χρόνια, στο γραφείο μου, όταν συζητήσαμε για πρώτη φορά το όραμά σας. Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, βλέπουμε αυτό το όραμα να γίνεται πραγματικότητα. Η πρωτοβουλία σας και η ουσιαστική συμβολή σας υπήρξαν καθοριστικές για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου».

Για το «Γκολ στη Ζωή» το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο που ανέλαβε στη 10ετή του πορεία αλλά και το σημαντικότερο, αφού από το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του Οργανισμού, οι ποδοσφαιριστές έθεσαν ως στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου σχετικού με τα παιδιά, που θα έμενε ως παρακαταθήκη του ποδοσφαίρου στην κυπριακή κοινωνία και να αναδείκνυε την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου.

Οι πολύτιμοι… συμπαίκτες

Στην υλοποίηση αυτού του έργου συμβάλλουν καθοριστικά οι μεγάλοι και διαχρονικοί χορηγοί του «Γκολ στη Ζωή», ALLWYN και Τράπεζα Κύπρου, καθώς και οι μεγάλοι υποστηρικτές του, ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και Ocean Basket.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις εταιρείες που στέκονται δίπλα στον Οργανισμό από την πρώτη ημέρα της πορείας του, όπως ο Όμιλος Πηλακούτα, η PwC Κύπρου, ο Όμιλος ΖΟΡΠΑΣ, η LANDAS COLOUR και η ACS Courier. Αλλά και στις εταιρείες που στήριξαν την προσπάθεια στην πορεία, συμβάλλοντας σε συγκεκριμένες δράσεις, όπως οι KULT Μπουτίκ, CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN, τη MERCEDES, o Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ, η VASSOS ELIADES, η MPM Distributors και η Γαλακτοβιομηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ.

Δίπλα στο «Γκολ στη Ζωή» στέκονται διαχρονικά ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η ΚΟΠ, ο ΠΑΣΠ, ο Σύνδεσμος Προπονητών, όλες τις ομάδες και όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Καθοριστική είναι η συμβολή των μελετητών, μηχανικών και τεχνικών συνεργατών του έργου, Ι & Α Φιλίππου, SNQS και GEMAC, οι οποίοι διέθεσαν εκατοντάδες ώρες εθελοντικής εργασίας, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και ουσιαστική συμβολή σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.

Σημαντική, επίσης, είναι η συμβολή στο έργο της εργοληπτικής εταιρείας AKI Constructions, καθώς και των δωρητών DIMCO, Muskita, ΕΚΑ, Λανίτης Αριστοφάνους, IDS, Heat Flow, Κώστας Μιχαηλίδης Λτδ, Όμιλος Αγαθοκλέους, J&L Πελεκάνος Λτδ, Δ. Έλληνας και Φλώρος Παντελή Consulting Engineers.

Ο κατάλογος των δωρητών και υποστηρικτών του Οργανισμού είναι μεγάλος και συνεχίζει να μεγαλώνει καθημερινά. Άλλωστε, σε όλη τη διαδρομή αυτού του έργου, κάθε φορά που προκύπτει μια ανάγκη, βρίσκεται μια εταιρεία ή ένας άνθρωπος πρόθυμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα.









