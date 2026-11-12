ΕΠΙΣΗΜΟ: Επιστροφή στους πάγκους μετά από 11 μήνες για τον Αυγουστή

Με κάθε επισημότητα ο Σωφρόνης Αυγουστή είναι ο νέος προπονητής της Νέας Σαλαμίνας. H διοίκηση των ερυθριλεύκων ανακοίνωσε την πρόσληψη του 49χρονου προπονητή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο Κύπριος κόουτς βρήκε τον νέο του σταθμό μετά από έντεκα μήνες αφότου ολοκλήρωσε δηλαδή τη συνεργασία του με τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά η ανακοίκωση της Νέας Σαλαμίνας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Σωφρόνη Αυγουστή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ποδοσφαιρικής μας ομάδας.

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον κ. Αυγουστή είναι μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κύπριος τεχνικός γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1977 και έχει διατελέσει προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού, της ΑΕΚ Λάρνακας, του ΑΠΟΕΛ, της Καρμιώτισσας και της Ομόνοιας Λευκωσίας, καθώς και της Εθνικής Ανδρών της Κύπρου.

Στην προπονητική του πορεία έχει κατακτήσει το Κύπελλο Κύπρου με τον Απόλλωνα το 2017 και με την Ομόνοια το 2023, ενώ έχει οδηγήσει τον Απόλλωνα σε ομίλους του UEFA Europa League.

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ καλωσορίζει τον Σωφρόνη Αυγουστή στην οικογένεια του Σωματείου μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του».