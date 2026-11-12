Γιοβάνοβιτς: «Η ομάδα απολαμβάνει να παίζει τέτοια παιχνίδια - Θα προσεγγίσουμε το ματς όπως και τα υπόλοιπα»

Για ακόμη μία σημαντική δοκιμασία ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League. Στόχος της «γαλανόλευκης» είναι να διατηρήσει το αήττητό της και να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα και στην ποιότητα των Ολλανδών, ενώ έδωσε ενημέρωση για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Εθνική θα επιδιώξει να ακολουθήσει την ίδια αγωνιστική προσέγγιση που είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το πόσο διαφορετική είναι η εκκίνηση τώρα σε σχέση με την έναρξη της διοργάνωσης: «Το χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε φορά είναι σαν να είναι το πρώτο ματς. Μετά τις δύο εβδομάδες με τέσσερα ματς πέρασε ένας μήνας και είμαστε ξανά μαζί για δύο, τρεις μέρες να ολοκληρώσουμε το μέρος του παιχνιδιού. Κάθε φορά είναι ένα νέο ξεκίνημα. Προπονητικά το λέω για τον διαθέσιμο χρόνο με τους παίκτες, τις ευθύνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Έχουμε μια ομάδα που απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια. Στα πρώτα τέσσερα ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Έμειναν δύο δύσκολα παιχνίδια και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη: «Δεν έχει προπονηθεί ως σήμερα. Έκανε λίγο ατομικό. Θα δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί. Δημιουργεί ένα θέμα σε συνδυασμό με τις κάρτες του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή. Θα ζήσουμε με αυτό. Περιμένουμε την αντίδραση στην προπόνηση και σε ποιο βαθμό θα υπολογίζουμε σε αυτόν».

Για το αν θα διαφοροποιηθεί η προσέγγιση της Ελλάδας σε σχέση με το παιχνίδι στην Τούμπα: «Όπως σε όλα ως τώρα. Σε κάποια ενδεχομένως το καταφέραμε σε μεγαλύτερο βαθμό να κάνουμε το παιχνίδι που θέλουμε εμείς. Σε άλλα η ποιότητα του αντιπάλου, η δύναμή του σε αναγκάζει να έχεις και κάποιο παθητικό ρόλο. Σημαντικό είναι να καταλάβουμε πότε και γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον ρόλο και τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να είμαστε και εμείς απειλητικοί.Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Σε άλλα εξαρτώνται τα περισσότερα από εμάς και σε άλλα από τον αντίπαλο. Πάντα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και διάθεση για να κάνουμε το παιχνίδι μας».

Για το αν περιμένει κάτι διαφορετικό από την Ολλανδία: «Όχι. Επιμένει στο ίδιο στυλ. Είναι ένας προπονητής που προέρχεται από σχολή με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Θέλει να επιβάλλει τον ρυθμό, να έχει έλεγχο. Βασίζεται στην ικανότητα του κάθετου ποδοσφαίρου, του συνδυαστικού έξω από την περιοχή. Η Ολλανδία έχει εκπληκτική ικανότητα και είναι από τις λίγες που μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις σε μικρούς χώρους.Ίσως αλλάζει ότι έχουν μείνει δύο παιχνίδια. Σημαντικά και για τους δύο και για τη Γερμανία. Τα δύο τελευταία για την έκβαση του γκρουπ. Αυξάνεται παραπάνω η πίεση για το αποτέλεσμα».

Ο Τσάβι είπε ότι είναι δύσκολος αντίπαλος η Ελλάδα. Εμείς τι περιμένουμε από εμάς; «Καλό παιχνίδι, ανταγωνιστικό. Από το αυριανό να διεκδικήσουμε πιθανότητες για την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο. Στα προηγούμενα η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση ήταν στον πιο ψηλό βαθμό. Δεν φτάνει για καλό αποτέλεσμα.».