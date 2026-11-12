«Ο Ποτσετίνο πάντα αγαπούσε τον Ράσφορντ»: Οι οκτώ παίκτες της Γιουνάιτεντ που ευνοούνται!

Ο Μάρκους Ράσφορντ φαίνεται πως αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την άφιξη του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Αργεντινό τεχνικό να τρέφει εδώ και χρόνια ξεχωριστή εκτίμηση για τον Άγγλο επιθετικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, της Τότεναμ και της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται προ των πυλών του «Ολντ Τράφορντ», προκειμένου να διαδεχθεί τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων».

Το σχετικό ρεπορτάζ παρουσιάζει οκτώ ποδοσφαιριστές που αναμένεται να έχουν σημαντικό όφελος από την παρουσία του Ποτσετίνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Μπρούνο Φερνάντες, Κόμπι Μέινου, Κάρλος Μπαλέμπα, Αμάντ Ντιαλό, Πάτρικ Ντόργκου και Λουκ Σο.

Ωστόσο, ως ο μεγάλος κερδισμένος της επικείμενης συνεργασίας εμφανίζεται ο Ράσφορντ, ο οποίος επέστρεψε στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, έπειτα από ενάμιση χρόνο δανεισμού στην Μπαρτσελόνα και την Άστον Βίλα.

«Ο Ποτσετίνο πάντα αγαπούσε τον Ράσφορντ»

Όπως αναφέρει η «Telegraph», άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Αργεντινό προπονητή θεωρούν ότι ο διεθνής Άγγλος έχει ξεχωριστή θέση στην εκτίμησή του.

Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η δήλωση πηγής στην εφημερίδα: «Ο Μαουρίσιο πάντα αγαπούσε τον Ράσφορντ. Θα τον πάρει υπό την προστασία του και θα του δείξει την ίδια αγάπη που έδειξε στον Ντέλε Άλι στην Τότεναμ. Από εκεί και πέρα, όλα εξαρτώνται από τον ίδιο τον Ράσφορντ».

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει, επίσης, ότι ο Ποτσετίνο είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον επιθετικό της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

«Πάντα μου άρεσε. Γνώριζα την πορεία του, καθώς βρισκόμουν στην Αγγλία, και πιστεύω ότι είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Χρειάζεται απλώς αυτοπεποίθηση και να πιστέψει στον εαυτό του, ώστε να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο. Η ποιότητα υπάρχει», είχε αναφέρει τότε ο Αργεντινός τεχνικός.