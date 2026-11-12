85η για Κάστανο, με παράσημο το περιβραχιόνιο και 3ος στη λίστα

Το παιχνίδι στην Αρμενία είναι ορόσημο για τον Γρηγόρη Κάστανο.

Φορώντας το περιβραχιόνιο μάλιστα, μιας και εκτός αρχικού σχήματος έμεινε ο Κωστάκης Αρτυματάς, κατέγραψε την 85η του συμμετοχή, μπαίνοντας 3ος στη λίστα μιας και ξεπέρασε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου.

Και δεν είναι πολύ μακριά από τη 2η θέση στην οποία είναι ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης με 94 συμμετοχές αλλά ούτε και από την 1η στην οποία είναι ο Γιάννος Οκκάς με 103 συμμετοχές.

Και όντας στα 28 του χρόνια, θεωρείται δεδομένο πως θα τους ξεπεράσει σε κάποια στιγμή.