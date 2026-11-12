85η για Κάστανο, με παράσημο το περιβραχιόνιο και 3ος στη λίστα
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεπέρασε Κωνσταντίνου και έβαλε... πλώρη για πρωτιά.
Το παιχνίδι στην Αρμενία είναι ορόσημο για τον Γρηγόρη Κάστανο.
Φορώντας το περιβραχιόνιο μάλιστα, μιας και εκτός αρχικού σχήματος έμεινε ο Κωστάκης Αρτυματάς, κατέγραψε την 85η του συμμετοχή, μπαίνοντας 3ος στη λίστα μιας και ξεπέρασε τον Μιχάλη Κωνσταντίνου.
Και δεν είναι πολύ μακριά από τη 2η θέση στην οποία είναι ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης με 94 συμμετοχές αλλά ούτε και από την 1η στην οποία είναι ο Γιάννος Οκκάς με 103 συμμετοχές.
Και όντας στα 28 του χρόνια, θεωρείται δεδομένο πως θα τους ξεπεράσει σε κάποια στιγμή.