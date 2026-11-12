Euroleague: Και το Reuters «δίνει» μόνιμη άδεια στον ΠΑΟΚ: «Πριν το τέλος του 2026 θα ψηφιστούν έξι νέες άδειες»

Μετά την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» (9/11) και το Reuters σήμερα (12/11) αναφέρει τον ΠΑΟΚ στις έξι νέες ομάδες που θα αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης συμμετοχής στη διοργάνωση, στο πλαίσιο της διεύρυνσής της, από τη σεζόν 2027-28.

Η σχετική έγκριση αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία πριν από το τέλος του 2026, σύμφωνα με το Reuters. «Πηγές προσκείμενες στη Euroleague ανέφεραν στο Reuters ότι εντός του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα χορηγηθούν μόνιμες άδειες στη Βαλένθια, τη Ρόμα, τη Χαποέλ Τελ Αβίβ, τον ΠΑΟΚ, το Ντουμπάι και τη Παρί», αναφέρεται.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ενός εκ των 13 συλλόγων-μετόχων της Euroleague επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές.

Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, επιπέδου Champions League, επικοινώνησαν αυτή την εβδομάδα με τη Euroleague, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ και τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση. Ένας από τους συλλόγους εδρεύει στην Ιταλία και ένας άλλος στη Γερμανία.

Η Euroleague προτίθεται να χορηγήσει τέσσερις προσωρινές άδειες συμμετοχής, διάρκειας τριών ετών, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στις 28 ομάδες έως το 2030.

Σύμφωνα με το στέλεχος, οι έξι ομάδες που επιλέχθηκαν συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι οριστική και οι υποψήφιοι σύλλογοι υπόκεινται σε περαιτέρω ελέγχους, ωστόσο ο στόχος είναι και οι έξι σύλλογοι που κατονομάστηκαν να συμμετάσχουν στη Euroleague τη σεζόν 2027-28.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η χορήγηση μόνιμης άδειας, οι εν λόγω σύλλογοι ενδέχεται να ενταχθούν στη διοργάνωση μέσω προσωρινής άδειας.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Euroleague και του NBA σχετικά με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών διοργανώσεών τους συνεχίζονται, ανέφερε άτομο που βρίσκεται κοντά στην Euroleague, προσθέτοντας ότι δεν έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα.

Οι μέτοχοι της Euroleague απέρριψαν πρόταση του NBA κατά τη διάρκεια συνάντησης στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, στις 6 Οκτωβρίου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ