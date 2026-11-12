Ο «κατάσκοπος» του Μάντζιου στο αρχικό σχήμα

Ίσως τελικά να μην είναι καθόλου τυχαίο που η παρθενική κλήση και συμμετοχή του Ιάσωνα Πική στην Εθνική Κύπρου συνδυάζεται με την αναμέτρηση απέναντι στην Αρμενία.

Ο Κύπριος επιθετικός, που βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα του Άκη Μάντζιου, ζει και διαπρέπει στη χώρα του αντιπάλου, γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις από πρώτο χέρι. Με τη φανέλα της Πιούνικ Ερεβάν πραγματοποιεί ονειρική σεζόν, μετρώντας ήδη 12 γκολ και 4 ασίστ σε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η φόρμα του και η βαθιά γνώση του αρμενικού ποδοσφαίρου αποτελούν τα μεγάλα «όπλα» του διεθνούς επιθετικού ώστε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα!