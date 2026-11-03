Αναμενόμενη απόφαση για Ντα Κρουζ

Ο Ντα Κρουζ συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών (3) στο παιχνίδι με τον Άρη κι έτσι θα χάσει ένα από τα δύο επόμενα παιχνίδια της Ανόρθωσης.

Ο Ιτζχάκι δεν... δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να αποφασίσει καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση, θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής κόντρα στην Ε.Ν Ύψωνα.

Θα είναι λοιπόν διαθέσιμος για το ντέρμπι της Κυριακής με την Ομόνοια, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα της Αμμοχώστου (08/11).