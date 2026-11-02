Cyprus League by Stoiximan: Τελευταία αγωνιστική πριν τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων
ΓΗΠΕΔΟ
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Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής όπως το ανακοίνωσε η ΚΟΠ
Τελευταία αγωνιστική πριν από τη διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.
Η 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan θα διεξαχθεί σε τρείς ημέρες ως ακολούθως:
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - Ομόνοια Αραδίππου
19:00 ΑΕΚ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026
16:00 ΑΕΛ Λεμεσού - Krasava E.N.Y.
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026
16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Πάφος F.C. - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού