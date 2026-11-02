Cyprus League by Stoiximan: Τελευταία αγωνιστική πριν τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων

Τελευταία αγωνιστική πριν από τη διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.

Η 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan θα διεξαχθεί σε τρείς ημέρες ως ακολούθως:

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026

19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 ΑΕΚ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026

16:00 ΑΕΛ Λεμεσού - Krasava E.N.Y.

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Πάφος F.C. - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού