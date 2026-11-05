Πορτογαλική ομοσπονδία για Ρονάλντο: «Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ, θα διοργανώσουμε αγώνα για να σε τιμήσουμε»

Με μια ωδή στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την προσφορά του στην εθνική ομάδα η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευχαρίστησε τον 41χρονο άσο που αποφάσισε να κρεμάσει οριστικά τη φανέλα με το εθνόσημο. Παράλληλα προαναγγέλλει πως θα διοργανώσει σύντομα έναν αγώνα για να τιμηθεί όπως του αρμόζει ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Η ανακοίνωση:

«Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκφράζει τη βαθύτατη και διαρκή ευγνωμοσύνη της προς τον αιώνιο αρχηγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα.

Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και τεράστιου θαυμασμού, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμά δημόσια και ευχαριστεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την εξαιρετική πορεία του στην υπηρεσία της χώρας μας.

Πέρα από ένας σπουδαίος αθλητής, ο αρχηγός μας υπήρξε ένας ηγέτης που ενέπνεε, ένα παράδειγμα αφοσίωσης και το απόλυτο σύμβολο του πνεύματος της Εθνικής μας Ομάδας.

Στη διάρκεια μιας θρυλικής διεθνούς καριέρας, με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ο αρχηγός σήκωσε τη χώρα στους ώμους του, κατέρριψε ρεκόρ και οδήγησε την ομάδα σε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του εθνικού μας ποδοσφαίρου.

Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε καθοριστικό γκολ και κάθε φορά που φορούσε με περηφάνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγωνιστικό χώρο, αντικατόπτριζαν την απόλυτη αγάπη του για τη φανέλα μας.

Η αφοσίωσή του και η κληρονομιά που αφήνει ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέδειξε το όνομα της Πορτογαλίας και ενέπνευσε γενιές νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τα βήματά του, αποτελώντας, για πολλούς από εμάς, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών!

Ως εκ τούτου, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν επιτρέπει αυτό το αντίο να συμβεί χωρίς την πρέπουσα τιμή.

Είναι η ακλόνητη και διακαής επιθυμία μας να οργανώσουμε, να σχεδιάσουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά σε μια εκδήλωση που θα αποτελεί φόρο τιμής στην τεράστια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο — μια ευκαιρία για τους φιλάθλους και ολόκληρη τη χώρα να χειροκροτήσουν και να γιορτάσουν, για άλλη μια φορά, τον παίκτη που μας προσέφερε τόσα πολλά.

Σε ευχαριστούμε για όλα, ΑΡΧΗΓΕ!

Εδώ θα είναι πάντα το σπίτι σου!

Πάμε για το 1000ό γκολ!!!».

sport-fm.gr