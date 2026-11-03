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Στοίχισε και η συγκέντρωση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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O Ισραηλινός τεχνικός γνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες που έχει ενώπιόν του

Η πρώτη ήττα του Μπάρακ Ιτζχάκι στον πάγκο της Ανόρθωσης σημειώθηκε στη Λεμεσό και ήρθε από τον Άρη ο οποίος κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα, γύρισε το παιχνίδι πανηγυρίζοντας μία μεγάλη νίκη. Ως εκείνο το σημείο, η «Κυρία» κρατούσε έναν πολύτιμο βαθμό, σε ένα ματς που είχε προηγηθεί στο σκορ.

Προφανώς και ο Ισραηλινός τεχνικός γνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες που έχει ενώπιόν του, διαθέτοντας ένα ρόστερ για το οποίο δεν είχε λόγο. Γι΄αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που θέλει οπωσδήποτε να βλέπει από την ομάδα του σε κάθε αγώνα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες να πάρει βαθμολογικό κέρδος.

Δύο από αυτά είναι η συγκέντρωση και η αποτελεσματικότητα. Στο παιχνίδι με τον Άρη, αυτά ήταν μεταξύ άλλων που στοίχισαν. Διότι η Ανόρθωση κατάφερε να φτιάξει καλές προϋποθέσεις μετά το 0-1 για να πετύχει κι άλλο γκολ αλλά δεν τα κατάφερε. Όσον αφορά τη συγκέντρωση, η αλήθεια είναι πως και στα δύο γκολ του Άρη, η αμυντική λειτουργία της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη.

Στο 1-1 ο Εφαγκέ κινήθηκε ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, καταφέρνοντας να βρει τον τρόπο για να εκτελέσει. Ενώ στο 2-1 και πάλι ο Μάτισικ κατάφερε να σηκωθεί για την κεφαλιά ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Ανόρθωσης που δεν είχαν σωστές τοποθετήσεις.

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