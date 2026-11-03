«After Derby»-ΒΙΝΤΕΟ: Ο συνωστισμός με συν και πλην και η ατολμία των ρεφ

Ποια ομάδα ξεχώρισε σε αυτή τη διαδρομή των οκτώ αγωνιστικών και ποια έχει τα περιθώρια να… επιστρέψει δυναμικά;

Η έλλειψη αποφασιστικότητας των ρεφ και το: «έτσι κάνω και εγώ τον διαιτητή».

Οι ευρωπαϊκές δοκιμασίες της Ομόνοιας και της Πάφου σε Ολλανδικό έδαφος και τι μπορούν να πετύχουν.

Αυτά και πολλά άλλα στο «After Derby».