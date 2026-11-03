«After Derby»-ΒΙΝΤΕΟ: Ο συνωστισμός με συν και πλην και η ατολμία των ρεφ
ΓΗΠΕΔΟ
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Χριστόφορος Χριστοφή και Aνδρέας Σταυρινίδης σχολιάζουν στο «After Derby» την εξέλιξη του πρωταθλήματος καθώς και πολλά άλλα…
Ποια ομάδα ξεχώρισε σε αυτή τη διαδρομή των οκτώ αγωνιστικών και ποια έχει τα περιθώρια να… επιστρέψει δυναμικά;
Η έλλειψη αποφασιστικότητας των ρεφ και το: «έτσι κάνω και εγώ τον διαιτητή».
Οι ευρωπαϊκές δοκιμασίες της Ομόνοιας και της Πάφου σε Ολλανδικό έδαφος και τι μπορούν να πετύχουν.
Αυτά και πολλά άλλα στο «After Derby».