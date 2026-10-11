«Σίγουρα μας προβληματίζουν…»

Toν προβληματισμό του για τον τρόπο που η Ανόρθωση δέχεται τα γκολ μετέφερε ο προπονητής της ομάδας της Αμμοχώστου, Νέστορ Ελ Μαέστρο, μετά την ήττα από την Πάφο FC.

«Ήταν ένα παιχνίδι με δύο διαφορετικά ημίχρονα. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα μας στα πρώτα 45 λεπτά. Δεν ήταν εύκολο, ωστόσο καταφέραμε να εφαρμόσουμε όσα είχαμε σχεδιάσει στο αγωνιστικό μας πλάνο.

Στο ημίχρονο νιώθαμε ότι είχαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, όμως, η τελική έκβαση της αναμέτρησης μας αφήνει απογοητευμένους. Δυστυχώς σε 2-3 λεπτά τα πάντα ανατράπηκαν. Σίγουρα, όλα τα γκολ που δεχόμαστε με προβληματίζουν και είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε και να διορθώσουμε».