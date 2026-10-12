Πύκνωσαν τα γκρίζα σύννεφα, μεγαλώνει η πίεση για την επόμενη μέρα

O προβληματισμός όλο και μεγαλώνει στην Ανόρθωση μετά την ήττα από την Πάφο. Η ομάδα της Αμμοχώστου έχασε εκ νέου έδαφος, δεν έχει ανασάνει βαθμολογικά ενώ η αγωνιστική αστάθεια αποτελεί το... κουσούρι της. Η συγκομιδή των 3 βαθμών από τους 15 που διεκδίκησε αποτελούν την απόδειξη της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η «Κυρία» με το καλημέρα της σεζόν.

Η πίεση δεν μπορεί να μην αγγίζει άπαντες στο οικοδόμημα της Ανόρθωσης. Η διοίκηση θα προχωρήσει σε σειρά επαφών και συναντήσεων ώστε να διαπιστωθεί το πρόβλημα και να προχωρήσει στην επίλυση του. Ο Ελ Μαέστρο θα περάσει πρώτος την πόρτα του γραφείου για συνομιλία με τον Χρίστο Μαραγκό. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να βρεί τους κυανόλευκους στην ίδια κατάσταση. Είναι επιτακτική ανάγκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς σκοπούς η συλλογή βαθμών, ώστε να βρει ρυθμό και... ανάβαση.

Για την ώρα, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, παρά μόνο το γεγονός πως η διοίκηση δεν θα αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους. Η Ανόρθωση καλείται να βγει από την αβεβαιότητα και την κακή αγωνιστική περίοδο, για να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων...