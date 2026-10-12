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Τρίτωσε το κακό με τα… blackouts

ΓΗΠΕΔΟ

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Το σύνολο του Ελ Μαέστρο πλήρωσε ξανά ένα κακό μικρό -αλλά αρκετό για τον αντίπαλο- διάστημα

Η Ανόρθωση γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Πάφο. Αναπόφευκτα ο προβληματισμός μεγάλωσε καθώς τα βαθμολογικά δεδομένα -3 βαθμοί- σφίγγουν τον κλοιό με το καλημέρα της σεζόν. Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν μπορεί να επαναπαύεται με τα καλά διαστήματα. Όσο δεν χτίζει θετικό σερί, τόσο θα μεγαλώνει η ανησυχία ενόψει της συνέχειας.

Το σύνολο του Ελ Μαέστρο πλήρωσε ξανά ένα κακό μικρό -αλλά αρκετό για τον αντίπαλο- διάστημα. Κι αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά! Στην πρεμιέρα δέχθηκε δύο γκολ από την ΑΕΛ σε διάστημα οκτώ λεπτών (42’, 50’), ενώ στη συνέχεια κόντρα στον Απόλλωνα, η εστία παραβιάστηκε στα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους (44’) και στην πρώτη φάση του δευτέρου (47’). Σε αυτό το παιχνίδι μάλιστα, ο Κίκο είχε διαμορφώσει προσωρινά το 1-1 όμως η Ανόρθωση και πάλι δεν αντέδρασε σωστά στην έναρξη του ημιχρόνου.

Ψες, το ίδιο σκηνικό σε επανάληψη. Μάλιστα, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ! Η Πάφος σε διάστημα εννέα (!) λεπτών έφερε τούμπα το παιχνίδι, καθώς πέτυχε τρία γκολ! Ο Ζαγκέ στο 46’ και ο Λελέ στη συνέχεια (48’, 57’) έφεραν την «Κυρία» με την πλάτη στον τοίχο και σχεδόν χωρίς περιθώριο αντίδρασης.

Αυτά τα διαστήματα πλήρωσε κυρίως η Ανόρθωση. Ειδικότερα στο παιχνίδι με την Πάφο, τα καλά της διαστήματα ήταν μεγαλύτερα, οι ευκαιρίες σημειώθηκαν, όμως όταν σε νεκρό χρόνο η άμυνα δεν λειτουργεί όπως πρέπει, τότε τα παιχνίδια θα χάνονται…

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