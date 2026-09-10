(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Περιμένουμε τη διακοπή και θα σας πούμε

Στο τελευταίο επεισόδιο του After Derby Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης σχολιάζουν τι είδαμε έως τώρα στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Πότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε το πρώτο συμπέρασμα για τις ομάδες που θα παλέψουν για το πρωτάθλημα;

Ο ανταγωνισμός, τα ερωτηματικά και τα στοιχήματα.

Όλα αυτά στο νέο After Derby.

**Το επεισόδιο γυρίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) και πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής.