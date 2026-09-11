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Ποινική έρευνα σε βάρος των Κλίπερς για την «υπόθεση Λέοναρντ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν έχει διευκρινισθεί εάν η έρευνα θα οδηγήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Στο επίκεντρο ποινικής έρευνας από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, βρίσκονται οι ΛΑ Κλίπερς, μετά την «βαριά»τιμωρία τους από το NBA για παραβιάσεις των κανόνων σχετικά με το ανώτατο όριο μισθών (salary cap) που αφορούσαν τον αστέρα της ομάδας, Καουϊ Λέοναρντ.

Όπως μετέδωσαν οι New York Times το βράδυ της Πέμπτης, την σχετική έρευνα -που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πηγές ενημερωμένες για την υπόθεση- διεξάγει το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (στο Μπρούκλιν). Δεν έχει διευκρινισθεί εάν η έρευνα θα οδηγήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων ή στην παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων σε σώμα ενόρκων.

Οι Times ανέφεραν ότι οι εισαγγελείς έχουν εκδώσει τουλάχιστον μία κλήτευση για κατάθεση ή προσκόμιση εγγράφων, στο πλαίσιο της έρευνας, που άρχισε πριν το NBA ανακοινώσει τα συμπεράσματά του έπειτα από μια ανεξάρτητη, ετήσια έρευνα για τις ενέργειες των Κλίπερς σχετικά με τον Λέοναρντ.

Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο, ενώ εκπρόσωποι των Κλίπερς και του NBA δεν απάντησαν, σύμφωνα με τους Times. Το ESPN μετέδωσε επίσης το βράδυ της Πέμπτης ότι δεν έλαβε απαντήσεις από εκπροσώπους των εν λόγω οργανισμών. 

Υπενθυμίζεται, ότι το NBA επέβαλε στους Κλίπερς πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων και αφαίρεσε πέντε επιλογές από τον πρώτο γύρο του ντραφτ, τιμωρώντας την ομάδα για την καταστρατήγηση των κανόνων περί ανώτατου ορίου μισθών στην υπόθεση του Leonard, στον οποίο επεβλήθη πρόστιμο 700.000 δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η λίγκα στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα του NBA «αποκάλυψε ένα μοτίβο ανάρμοστης συμπεριφοράς και πολλαπλές σοβαρές παραβιάσεις κανόνων από τον οργανισμό των Κλίπερς, που υπέπεσε και στο παρελθόν σε παραβάσεις των κανόνων περί καταστρατήγησης του ανώτατου ορίου μισθών», ανέφερε η λίγκα σε ανακοίνωσή της.

Στο επίκεντρο του ζητήματος βρέθηκε η πρακτική της ομάδας να φέρνει σε επαφή τον Λέοναρντ με χορηγούς του συλλόγου για ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος εκτός γηπέδου και συμφωνίες προώθησης προϊόντων, προσφέροντας στις εταιρείες επιχειρηματικές συνεργασίες με την ομάδα ως κίνητρο, καθώς και η κάλυψη προσωπικών εξόδων του Λέοναρντ και των εκπροσώπων του, μεταξύ άλλων παραβιάσεων, σύμφωνα με την σχετική έκθεση του NBA.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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