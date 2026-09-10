Τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ανόρθωση ενόψει ΑΠΟΕΛ

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, για το ντέρμπι του Σαββάτου (12/9) δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μπέργκστρομ ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην φτέρνα.

Όσον αφορά τον Φουρτάδο, ο αμυντικός της Ανόρθωσης ανεβάζει ρυθμούς καθημερινά και θα έχει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή.

Δεδομένα εκτός ο Φαν Νιφ που είναι τιμωρημένος ενώ ο Αρτυματάς είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση και θα περιμένουμε να δούμε εάν θα μπορέσει να προσφέρει.