Τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ανόρθωση ενόψει ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από την «Κυρία» για το δεδομένα του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής
Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, για το ντέρμπι του Σαββάτου (12/9) δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μπέργκστρομ ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην φτέρνα.
Όσον αφορά τον Φουρτάδο, ο αμυντικός της Ανόρθωσης ανεβάζει ρυθμούς καθημερινά και θα έχει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή.
Δεδομένα εκτός ο Φαν Νιφ που είναι τιμωρημένος ενώ ο Αρτυματάς είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση και θα περιμένουμε να δούμε εάν θα μπορέσει να προσφέρει.