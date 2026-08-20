Τα αγωνιστικά νέα στην Ανόρθωση

Σύμφωνα με το τι προκύπτει από το στρατόπεδο της Κυρίας, ο Αλέσιο Ντα Κρουζ ακολουθεί πλέον το κανονικό πρόγραμμα κάτι που θα συμβεί πολύ σύντομα και με τον Μίντεντορπ.

Όσον αφορά τον Αρτυματά, η κατάσταση του αξιολογείται καθημερινά και θα είναι δεδομένα εκτός από το φιλικό με την Καρμιώτισσα το ερχόμενο Σάββατο (22/8).

Ο Στέφανος Χαραλάμπους έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του ωστόσο χρειάζεται ακόμα χρόνο για να επανέλθει.