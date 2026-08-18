Αυτό ανησύχησε τον Ελ Μαέστρο

Η Ανόρθωση των δύο τελευταίων φιλικών ανησύχησε τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Όχι γιατί δεν… βλεπόταν αλλά επειδή ο Σέρβος προπονητής είδε να εμφανίζεται, σε υψηλό δείκτη, το στοιχείο της επιπολαιότητας. Μετά το 2-2 με τη Νέα Σαλαμίνα την Τετάρτη, ακολούθησε το 1-3 με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή. Ειδικά στο τεστ απέναντι στους γαλαζοκίτρινους, το οποίο θεωρείτο ως πρόβα τζενεράλε, έγιναν πολλά στο αμυντικό κομμάτι. Από το πρώτο γκολ που ήρθε από τα δικά της πόδια (αυτογκόλ Καραμανώλη), στην ολιγωρία του δεύτερου και την ασυνεννοησία στο τρίτο γκολ.

Και εκεί θα δώσει το βάρος σε αυτές τις δώδεκα ημέρες που απέμειναν μέχρι την πρεμιέρα με την ΑΕΛ (30/08) ο Σέρβος τεχνικός. Στο πώς θα αποκτήσουν ξανά οι παίκτες την απαιτούμενη συγκέντρωση ούτως ώστε να περιοριστούν τα λάθη. Ακόμη και τα πολλά φάουλ, που έκανε (22) σε φιλικό παιχνίδι, αποτυπώνουν τη νευρικότητα που διέκρινε τους παίκτες του Ελ Μαέστρο.

Το επόμενο και τελευταίο τεστ είναι με την Καρμιώτισσα το προσεχές Σάββατο. Διαθέσιμος μάλλον θα είναι ο Ντα Κρουζ, ο οποίος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός την περασμένη Κυριακή.

Δυνατό χαρτί ο Φουρτάδο

Ο Φουρτάδο αποτελεί ένα δυνατό χαρτί στο σκοράρισμα καθώς στις στατικές φάσεις μπορεί να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Κατά την περίοδο 2025-26, σκόραρε τρία γκολ με τον ίδιο τρόπο (κεφαλιά!) έπειτα από φάουλ ή κόρνερ. Το ίδιο έπραξε και το βράδυ της Κυριακής. Μπορεί λοιπόν να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.