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Χάρης Λοϊζίδης: «Έμφαση στην επίτευξη μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις»

ΓΗΠΕΔΟ

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Χάρης Λοϊζίδης: «Έμφαση στην επίτευξη μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις»

Η θέση της ΚΟΠ για στήριξη της κυπριακής διαιτησίας είναι ξεκάθαρη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας το επανέλαβε και στη σημερινή έναρξη του Ετήσιου Σεμιναρίου Διαιτησίας.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του κ. Λοϊζίδη:

«Για κάθε Ομοσπονδία η διαιτησία είναι σημαντικό κεφάλαιο και ασφαλώς το ίδιο ισχύει και για την ΚΟΠ. Δεν αφήνουμε τίποτε που να μην το μελετήσουμε και να μην το εφαρμόσουμε.

Πέρσι, όπως καλά θυμάστε ως νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας, θέσαμε ως στόχο να δουλέψουμε με κύπριους διαιτητές και προσφέρουμε τη στήριξη μας.

Είχαμε ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου θα στηριχτούμε αποκλειστικά στους κύπριους διαιτητές  και το καταφέραμε με το παραπάνω. Φέτος θέλουμε να είσαστε ακόμη πιο δυνατοί για να ξεπεράσουμε τον περσινό στόχο.

Αν θυμάστε, πέρσι στο ίδιο σεμινάριο σας είχα τονίσει ότι πρέπει να παλέψουμε με το θηρίο της προκατάληψης. Για να το ελέγξουμε χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά και μεγαλύτερη προσπάθεια.

Φέτος μας περιμένει πιο δύσκολη χρονιά και πρέπει να ανεβάσετε την απόδοση σας . Υπάρχουν οι νέοι κανονισμοί που ενσωματώθηκαν στο παιχνίδι και η γραμμή της UEFA είναι ξεκάθαρη.

Η UEFA έχει θέσει ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες την επίτευξη μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει να ενισχύσει την κοινή και ξεκάθαρη κατανόηση των Κανονισμών του Παιχνιδιού από όλους τους εμπλεκόμενους: διαιτητές, παρατηρητές, ομάδες και φιλάθλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της πλατφόρμας «Clear Line», η οποία περιλαμβάνει πέραν των 150 αγωνιστικών σεναρίων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, ανάλυσης και καθοδήγησης.

Από αυτό το βήμα, θα ήθελα να απευθυνθώ τόσο στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας όσο και σε όλους εσάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής, συνεπούς και ομοιόμορφης εφαρμογής των Κανονισμών. Η ομοιομορφία στις αποφάσεις δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζητούμενο· αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Καταλήγοντας, θέλω για μία ακόμη φορά να επαναλάβω τη στήριξη μας προς τη διαιτησία, να καλωσορίσω τους νέους μας διαιτητές και να σας ευχηθώ όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά».

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