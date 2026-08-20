Μυθικό συμβόλαιο: Το deal Φερστάπεν - Red Bull που αλλάζει τα δεδομένα στη Formula 1

Κόντρα στις φήμες και στα... προγνωστικά πήγε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είπε το «ναι» στη Red Bull και συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του, κάνοντας την έκπληξη εν μέσω της καλοκαιρινής διακοπής.

Αν και τον τελευταίο καιρό ήταν γνωστό πως ο Ολλανδός οδηγός δεν ήταν ευχαριστημένος με τη διαχείριση της ομάδας και την απόδοση του μονοθεσίου, αποφάσισε να παραμείνει στους «ταύρους» παρά τις δελεαστικές προτάσεις από McLaren και Mercedes.

Την ανακοίνωση έκαναν μαζί ο Μαξ Φερστάπεν και ο επικεφαλής της ομάδας, Λόρεν Μέκις, έναν άνθρωπο που δείχνει να εμπιστεύεται ο Ολλανδός. Έτσι, στο επερχόμενο «home race» του Φερστάπεν, στο Ζάντβοορτ της Ολλανδίας, οι δυο πλευρές θα πάνε «συμφιλιωμένες» και αυτό ίσως βοηθήσει τον τετράκις Παγκόσμιο πρωταθλητή να επιστρέψει στις νίκες.

Το νέο συμβόλαιο και τα χρήματα - ρεκόρ

Για την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι ακριβείς όροι του νέου συμβολαίου που υπέγραψε ο Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο, έχουν κυκλοφορήσει πολλά δημοσιεύματα στο εξωτερικό, με την ολλανδική De Telegraaf να αναλύει τους όρους, αλλά και το ποσό που συμφωνήθηκε μεταξύ των δυο πλευρών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει λοιπόν η ολλανδική εφημερίδα, την οποία εμπιστεύεται εμπιστεύεται και με την οποία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία η πλευρά του Ολλανδού οδηγού, πρόκειται για ένα συμβόλαιο - μαμούθ. Πιο συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα συμφωνήθηκε στο να παραμείνει στην ομάδα ο Μαξ μέχρι το 2030. Στη συνέχεια, του ανακοινώθηκε πως θα αυξηθούν οι απολαβές του από τη νέα σεζόν, καθώς από τα 70 εκατομμύρια δολάρια που λάμβανε ετησίως, θα φτάσει στα 80 εκατομμύρια από το 2027 και πλέον θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, ξεπερνώντας τον Λιούις Χάμιλτον και ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας

Τώρα, όσον αφορά τη «γνωστή» ρήτρα αποδέσμευσης, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Όμως, σύμφωνα με διάφορα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο Φερστάπεν θέλει να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο της καριέρας του και είναι πολύ πιθανό να έχει ζητήσει να διατηρηθεί η συγκεκριμένη ρήτρα στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε πριν από μερικές ώρες.

"It seems far from logical that Verstappen put his signature on a new contract without clauses. Knowing the Dutchman and his management a little, he would never agree to that. Verstappen will always remain in charge of his own future."



(via https://t.co/VtIxwNIVvE) pic.twitter.com/iYIYevkBpt — Verstappen News (@verstappenews) August 20, 2026

athletiko.gr