Επένδυση με δυο γιγαντοοθόνες στο γήπεδο της Ανόρθωσης

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Ανόρθωσης αναφέρεται στις δύο γιγαντοοθόνες οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η ανακοίνωση:

«Στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» θα τοποθετηθούν δύο νέες σύγχρονες γιγαντοοθόνες, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης του γηπέδου.

Οι νέες γιγαντοοθόνες θα αναβαθμίσουν σημαντικά την εμπειρία των φιλάθλων στις εξέδρες, προσφέροντας τη δυνατότητα προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και αυξημένες δυνατότητες προβολής των συνεργατών της ομάδας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ανόρθωση φέρνει στο γήπεδό της την τεχνολογία Mix Zone LED. Η νέα τεχνολογία θα χρησιμοποιείται τόσο στην αίθουσα Τύπου όσο και στις δηλώσεις εντός αγωνιστικού χώρου, προσφέροντας δυναμική εναλλαγή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω LED.

Πρόκειται για μια σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται ήδη από μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στο εξωτερικό, προσφέροντας μεγαλύτερη εμπορική αξία και ενισχυμένη προβολή στους χορηγούς.

Η Ανόρθωση συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», με τις συγκεκριμένες αναβαθμίσεις να αποτελούν μόνο την αρχή ενός ευρύτερου πλάνου που θα ακολουθήσει στο γήπεδό μας».