Στο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ, που ουσιαστικά αποτέλεσε πρόβα τζενεράλε για την Ανόρθωση, προφυλάχθηκαν οι Αλέσιο Ντα Κρουζ, Στάιν Μίντερντοπ και Κωστάκης Αρτυματάς.

Ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα που θα τους στερήσουν την παρουσία στην πρεμιέρα με την ΑΕΛ, που έχει οριστεί για την Κυριακή 30 Αυγούστου. Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα όπως δεν παίξουν ούτε στο τελευταίο τεστ με την Καρμιώτισσα το Σάββατο (22/08) στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Και αυτό ώστε να ετοιμαστούν με το... πάσο τους για την πρεμιέρα και να έχει ο Νέστορ Ελ Μαέστρο όλο το «υλικό» στα χέρια του.

Ο Σέρβος προπονητής δουλεύει στις αμυντικές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στα δύο φιλικά και θεωρεί πως είναι θέμα συγκέντρωσης. Ελπίζει φυσικά πως θα δει βελτίωση στο φιλικό του Σαββάτου.