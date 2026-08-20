Η τριάδα της... εμπιστοσύνης

Και δεν άλλαξε τη… συνταγή που οδήγησε τον Απόλλωνα σε διακρίσεις τη σεζόν που πέρασε, ενώ πορεύτηκε με αυτήν και τη νέα περίοδο, με το πρόσημο στην Ευρώπη να είναι θετικό, παρά τον αποκλεισμό.

Οι Μόργκαν Μπράουν, Ιβάν Λιούμπιτς και Γκαετάν Βέισμπεκ τυγχάνουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του Αργεντίνου προπονητή. Οι πρώτοι δύο τρέχουν παντού, δίνοντας την ευελιξία στον τρίτο της παρέας να μοιράζει το παιχνίδι. Εφόσον και οι τρεις είναι υγιείς, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για διαφοροποιήσεις ενόψει των επικείμενων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα.

Σε σχέση πάντως με πέρσι υπάρχει περισσότερο βάθος και πολυθεσίτες στον μεσοαμυντικό χώρο, όπως ο Λεωνίδας Κονομής αλλά και ο Εσκρίτσε. Είναι επίσης και ο Ντανίλο Σπόλιαριτς, ενώ υπάρχει και η επιλογή του Γκουστάβο Ασουνσάο.

Στο μεταξύ, η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία, με την τεχνική ηγεσία να περιμένει να δει αρχές της εβδομάδας κατά πόσο θα προλάβουν να είναι στην αποστολή της πρεμιέρας με τον Άρη οι Κβίντα και Ροντρίγκες.