Παρουσίασε τον Κονατέ στο «Μπερναμπέου» η Ρεάλ

Σε μια σύντομη τελετή που έγινε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Ρεάλ παρουσίασε τον Ιμπραΐμα Κονατέ. Παρών ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς και ο επίτιμος πρόεδρος, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι.

Ο Γάλλος αμυντικός ήταν ένα από τα πρώτα καλοκαιρινά αποκτήματα της «βασίλισσας», με την οποία υπέγραψε ως ελεύθερος από την Λίβερπουλ ως το 2030. Ο 27χρονος άσος (1,94μ.) θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες των Μαδριλένων, καθώς θα εισπράττει 22 εκατ. ευρώ ετησίως μεικτά.

Στην πενταετία του στην Λίβερπουλ ο Κονατέ είχε 183 εμφανίσεις, 7 γκολ και 4 ασίστ. Παράλληλα έχει 30 συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας, ωστόσο στο πρόσφατο Μουντιάλ έπαιξε σε μόλις δύο ματς, αμφότερα ως αλλαγή.

🤝 Acto oficial de bienvenida de @IbrahimaKonate_. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2026

sport-fm.gr