Μεγαλώνει η ακαδημία της Ανόρθωσης

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοίνωσε την ένταξη της Ακαδημίας ToP11 στο δίκτυο Ακαδημιών της.

Αναλυτικά:

«Περισσότερα από 200 παιδιά εντάσσονται πλέον στην οικογένεια της Ανόρθωσης, ενισχύοντας το όραμα του Συλλόγου για τη δημιουργία της ισχυρότερης ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Κύπρο.

Καλωσορίζουμε την Ακαδημία ToP11 στη μεγάλη οικογένεια της Ανόρθωσης. Μαζί θα εργαστούμε με συνέπεια και επαγγελματισμό, ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά ένα περιβάλλον που θα τα βοηθήσει να εξελιχθούν τόσο ως ποδοσφαιριστές όσο και ως προσωπικότητες.

Η επένδυση στις Aκαδημίες αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ανόρθωση και το πιο γερό θεμέλιο για το μέλλον του Συλλόγου, έχοντας ως οδηγό τις αξίες, την ιστορία και την ταυτότητα του Συλλόγου μας.

Η σημερινή ανακοίνωση δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας σειράς σημαντικών εξελίξεων, που σύντομα θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το αναπτυξιακό δίκτυο της Ανόρθωσης σε ολόκληρη την Κύπρο».