Επιστροφή στο... γραφείο για την Ανόρθωση - Μετρά αντίστροφα ο Φουρτάδο

Με τον αέρα αισιοδοξίας και… ξεκούρασης, οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης επέστρεψαν στις προπονήσεις.

Η τεχνική ηγεσία των κυανόλευκων παραχώρησε διήμερο ρεπό, ώστε να πάρουν ανάσα πριν μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας αλλά και των φιλικών αγώνων. Ο Ελ Μαέστρο και οι συνεργάτες του διευθέτησαν διπλή προπόνηση για σήμερα (06/08).

Ο Φουρτάδο μετρά αντίστροφα για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς τα αποτελέσματα των ιατρικών του εξετάσεων δεν έδειξαν κάτι σοβαρό. Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο φιλικό στην Κύπρο είναι προγραμματισμένο με τη Νέα Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» στις 12 Αυγούστου.