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Έχουν λόγους να χαμογελούν

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχουν λόγους να χαμογελούν

Kρίνεται από όλους πολύ σημαντικό το κλίμα ενότητας και σύμπνοιας που κυριαρχεί

Δεν πετάνε στα σύννεφα, αναγνωρίζοντας πως είναι μακρύς ο δρόμος για να επιστρέψει η ομάδα στην κανονικότητα, όμως έχουν λόγους να χαμογελούν οι φίλοι της Ανόρθωσης. Από την περασμένη Παρασκευή και τα όσα γνωστοποιήθηκαν μέσω της γενικής συνέλευσης, επικρατεί στις τάξεις των κυανολεύκων κλίμα αισιοδοξίας.

Κατ' αρχάς κρίνεται από όλους πολύ σημαντικό το κλίμα ενότητας και σύμπνοιας που κυριαρχεί, ειδικότερα μεταξύ του νυν και του πρώην διοικητικού συμβουλίου, με ενδεικτικό το θερμό χειροκρότημα που έλαβε η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη και τα λόγια αναγνώρισης του νέου προέδρου Ντίνου Τουμαζή.

Το χάιλαιτ που... πλάτιασε τα χαμόγελα ήταν σαφώς η συμφωνία με εταιρεία για ονοματοδοσία του «Αντώνης Παπαδόπουλος», έναντι 3.000.000 για τρία χρόνια, η οποία εγκρίθηκε από τη συνέλευση. Επιπλέον γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχουν υποψήφιοι επενδυτές στο νέο εγχείρημα, καθώς και συμφωνία διακανονισμού με τον Τιμούρ Κετσπάγια, με αποζημίωση τριών μηνών.

Πέραν της συνέλευσης, χαμόγελα προσφέρει σαφώς και η είδηση ότι η Ανόρθωση, μετά το ντιλ με τον Σένσι για ανανέωση της συνεργασίας του, ανοίγει νέο κύκλο επαφών μαζί του επιχειρώντας να τον... δέσει στην ομάδα μέχρι το 2029.

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην Ανόρθωση είναι βεβαίως η εξεύρεση του νέου προπονητή, την ώρα που ο αθλητικός διευθυντής Απόστολος Μακρίδης ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν.

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