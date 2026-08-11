Δύο μέσα και δύο έξω στην Ανόρθωση ενόψει Νέας Σαλαμίνας

Ανοίγει ο κύκλος των φιλικών αγώνων επί κυπριακού εδάφους στην Ανόρθωση! Η ομάδα της Αμμοχώστου ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασίας της, καθώς αύριο (12/08) στις 19:00 θα αναμετρηθεί με τη Νέα Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή».

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, Φουρτάδο και Χρυσοστόμου είναι κανονικά διαθέσιμοι. Ο Γιόελ Φαν Νιφ κάνει ατομικό και δεν υπολογίζεται για το αυριανό φιλικό. Απ' εκεί και πέρα, οι Μίντεντορπ και Κις ένιωσαν κάποιες μικροενοχλήσεις και δεν θα παίξουν με τους ερυθρόλευκους.

Ο Ελ Μαέστρο ενδέχεται να προφυλάξει κάποιους ποδοσφαιριστές, καθώς ακολουθούν κι άλλα φιλικά ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.