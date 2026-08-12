Στον τελικό ο φανταστικός Μίλαν Τράικοβιτς!

Την παρουσία του στον τελικό των 110μ. με εμπόδια, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών τού Μπέρμιγχαμ, εξασφάλισε πριν από λίγο ο Μίλαν Τράικοβιτς.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη τερμάτισε στη 2η θέση τής πρώτης ημιτελικής σειράς σε 13.40 και πήρε απευθείας το εισιτήριο για τον βραδινό τελικό (-0,1 μ/δ), ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21:47 (23:47 στην Κύπρο).

Αυτός θα είναι ο δεύτερος τελικός για τον Μίλαν Τράικοβιτς, στην 6η παρουσία του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας το 2016 τερματίσει στην 5η θέση, που είναι η κορυφαία στην ιστορία τού κυπριακού στίβου στη διοργάνωση.